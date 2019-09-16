РПЛ
Чемпионат«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Европейцы кайфуют от фристайла Евсеева: тренер «Уфы» обработал сложный мяч попой!
Sports.ruвчера в 11:40
Известный английский комментатор рекомендует футбольным тренерам использовать прием Евсеева
Спорт-Экспрессвчера в 10:47
Журналист Брэдли – о трюке Евсеева: «Тренеры, вот вам новый способ взаимодействия с мячом»
Бомбардир.рувчера в 11:13
Тренер «Уфы» Евсеев эффектно остановил мяч пятой точкой в матче с «Динамо»: видео
Sport24.ru16 сентября в 15:12
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Происшествия
СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
РБК 13:36
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor 12:35
Общество
Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб
Коллеги Павла по цеху не смогли проигнорировать такое суровое решение суда и сегодня запустили флешмоб – актеры, режиссёры, постановщики требуют, чтобы Павла отпустили.
Readovka.ru вчера в 06:56
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:3 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:23
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
Украинские силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, а также стрелял в воздух.
RT на русском 12:44
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Футбол
Робертсон удалил аккаунт в «Твиттере» из-за массовых оскорблений
По информации источника, причиной удаления профиля в социальной сети стали массовые оскорбления в адрес 25-летнего футболиста после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2). Напомним, на 82-й минуте встречи Робертсон заработал пенальти в ворота «Ливерпуля», который реализовал нападающий неаполитанской команды Дрис Мертенс.
Чемпионат 15:37
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Здоровье
Систему фиксации инцидентов с хамством медиков создадут на Ставрополье
Глава региона заявил, что хамство врачей и персонала недопустимо, и поручил правительству разработать соответствующую систему контроля.
Своё ТВ 08:24
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его следующим советником по национальной безопасности в стране будет Роберт О'Брайен.
Газета.Ru 09:34
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
По словам Грызлова, Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса.
Известия 11:35
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Финансы
ФРС США снова снизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября второй раз за год снизила базовую процентную ставку.
Известия 15:17
Общество
Минтруда обсудит пилотное внедрение четырехдневной рабочей недели
Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 15 сентября в 23:00
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Тоттенхэм».
Metaratings 15:00
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Общество
«Диссернет» опубликовал «рейтинг» худших ректоров России
«Диссернет» выпустил доклад о худших ректорах России, в чьих диссертациях есть некорректные заимствования и плагиат.
Росбалт 15:29
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Происшествия
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
Lenta.ru 15:03
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49