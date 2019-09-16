РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Известный английский комментатор рекомендует футбольным тренерам использовать прием Евсеева

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Английский журналист прокомментировал остановку мяча Евсеевым

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Британский журналист оценил обработку мяча Евсеевым

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Тренер «Уфы» Евсеев эффектно остановил мяч пятой точкой в матче с «Динамо»: видео

Sport24.ruвчера в 15:12

Журналист Брэдли – о трюке Евсеева: «Тренеры, вот вам новый способ взаимодействия с мячом»

Бомбардир.ру11:13

Британский журналист оценил обработку мяча Евсеевым

Матч ТВ11:48

«Уфа» предложила РПЛ поменять логотип. ФОТО

Sport.ru09:14
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Суд арестовал один из основных активов Порошенко

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Юристы написали открытое письмо главе Конституционного суда из-за дела Константина Котова

Юристы написали открытое письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, в котором назвали уголовное дело активиста Константина Котова «печальным рубежом».
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко вышла замуж

Анастасия, сыгравшая в популярном сериале на ТНТ экс-возлюбленную полицейского Гриши, вышла замуж.
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Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
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Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе

ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
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Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
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На Украине неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

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Аксенов воспротивился переименованию Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение идеи присвоить региону двойное название Республика Крым — Таврида.
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Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия

Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.
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США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс

США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
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Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
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В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального

Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
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Ульяновская чиновница извинилась за селфи в нафталановой ванне

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Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о своем намерении анонсировать возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон.
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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Apple выделит компании Corning еще 250 миллионов долларов

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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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В Пермском крае экс-чиновник расстрелял четырех охотничьих собак

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На учениях «Центр-2019» ракету уничтожили в стратосфере

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