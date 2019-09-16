«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Происшествия ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.

Политика Суд арестовал один из основных активов Порошенко Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.

Хоккей «Спартак» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ Московский «Спартак» на выезде уступил казахстанскому «Барысу» и проиграл шестой из восьми матчей на старте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Футбол «Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом» Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Общество Юристы написали открытое письмо главе Конституционного суда из-за дела Константина Котова Юристы написали открытое письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, в котором назвали уголовное дело активиста Константина Котова «печальным рубежом».

Армия и оружие Военные впервые применили комплекс «Палантин» Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Политика Аксенов воспротивился переименованию Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекратить обсуждение идеи присвоить региону двойное название Республика Крым — Таврида.

Наука Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.

Политика США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из колонии Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Происшествия В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о своем намерении анонсировать возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Гаджеты Apple выделит компании Corning еще 250 миллионов долларов Фонд развития передового производства в США был создан в 2017 году, когда компания выделила в него 1 млрд долларов.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".