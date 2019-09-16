РПЛ
Чемпионат«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Известный английский комментатор рекомендует футбольным тренерам использовать прием Евсеева
Спорт-Экспрессвчера в 10:47
Тренер «Уфы» Евсеев эффектно остановил мяч пятой точкой в матче с «Динамо»: видео
Sport24.ru16 сентября в 15:12
Журналист Брэдли – о трюке Евсеева: «Тренеры, вот вам новый способ взаимодействия с мячом»
Бомбардир.рувчера в 11:13
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
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REGNUM 01:25
Армия и оружие
В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов
Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 19:44
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Таджикистан обвинил Киргизию в провокации
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В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
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Электромобили могут пустить на выделенные полосы
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Трамп назвал кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Американский лидер Дональд Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника лидера страны по национальной безопасности вместо уволенного Джона Болтона.
Газета.Ru вчера в 15:38
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Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru вчера в 00:57
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Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
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Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 23:51
Энергетика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Происшествия
Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток
Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Хоккей
«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов
По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США
Россия в июле текущего года сократила объем вложений в государственный ценные бумаги США с $10,8 млрд до $8,5 млрд, следует из данных американского минфина.
REGNUM 00:29