РПЛ
Телеканал UTVФутбольный клуб «Уфа» предложил Премьер-Лиге сменить логотип
Фото: premierliga.ru В девятом туре Премьер-Лиги футбольный клуб «Уфа» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо». Главным героем матча без сомнения стал Александр Беленов, который в нескольких эпизодах спасал свою команду от, казалось бы, неминуемого гола.
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