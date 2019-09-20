РПЛ
Нева Спорт«Уфа» примет «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
«Уфа» примет московский «Спартак» в матче десятого утра Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Нефтяник» сегодня, 20 сентября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.
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«Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 05:45
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Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
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