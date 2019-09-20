«Уфа» примет московский «Спартак» в матче десятого утра Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Нефтяник» сегодня, 20 сентября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Происшествия Рядовой Росгвардии впал в кому после драки с командиром В обеденное время между Владом и командиром роты случился словесный конфликт (причина его не называется), который перешел в драку, в итоге, Орлов оказался в коме.

Политика Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова По итогам тайного голосования депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва избрали Владимира Константинова председателем крымского парламента, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Политика Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, который ранее занимал пост заместителя руководителя этой спецслужбы.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Политика Путин повысил зарплаты госслужащим Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.

Кино Умер известный французский актер Шарль Жерар Артист скончался в возрасте 92 лет. Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Общество Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа стали лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей, сообщили в Роструде.

Транспорт В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.

Здоровье В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.

Армия и оружие Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».

Происшествия Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx Китайская сторона уведомила генеральное консульство США в Гуанчжоу о расследовании в отношении пилота FedEx, которого задержали в аэропорту города по подозрению в контрабанде патронов для пневматического пистолета, а затем отпустили под залог, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Происшествия Источник: УБЭП и ФСБ задержали главного бухгалтера Россельхознадзора по РТ В Казани задержан начальник отдела бухгалтерии и финансирования Россельхознадзора по Татарстану Эрик Ахметов.

Происшествия Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.