Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днем«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»

«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом». Еще ранее в СМИ появилась информация, что один из уфимских игроков сдал положительный допинг-тест на COVID-19.
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«Уфа» информировала РПЛ о коронавирусе в клубе перед игрой с «Тамбовом»

РБКвчера в 14:16

Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора

Metaratingsвчера в 13:53

Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии с рекомендациями местного Роспотребнадзора

Чемпионатвчера в 13:21

Прядкин — о коронавирусе в «Уфе»: «Они действовали четко по регламенту»

Sport24.ruвчера в 13:32

Прядкин: в РПЛ знали о тесте на коронавирус у игрока «Уфы» накануне матча

РИА Новостивчера в 13:24

Прядкин: «„Уфа“ действовала чётко по регламенту»

Евро-футбол.рувчера в 13:42

Клубы РПЛ забили на регламент безопасности. Мы собрали самые разные нарушения социальной дистанции, ношения масок и так далее

Sports.ruвчера в 04:05
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Политика

Парад в честь 75-летия Великой Победы начался в Москве

БИЗНЕС Online 03:00
Политика

На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Культура

Мишулина назвала возможную причину ухода Добронравова из Театра сатиры

Говоря о причинах ухода Добронравова, Мишулина выразила сомнение в простой усталости актера.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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Политика

Путин заявил об открытости России для диалога с другими странами

Россия понимает важность укрепления дружбы, доверия между народами, поэтому открыта для диалога и сотрудничества в создании общей системы безопасности в мире, заявил президент Путин в своей речи на параде Победы.
Экономика сегодня 03:31
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Здоровье

74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
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Футбол

СМИ узнали о предложении «Сельты» выкупить трансфер Смолова

«Сельта» предложила московскому «Локомотиву» выкупить права на Федора Смолова, который выступает за испанский клуб на правах аренды.
РБК 03:33
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Общество

Гости парада Победы в Москве расположатся на трибунах на дистанции

Известия 01:01
Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
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Общество

Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин

Для семей с детьми до трех лет 15 тысяч рублей за три месяца Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Новости Перми 59.ru 01:41
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Авто

Компания Lifan может уйти из России

Газета.Ru вчера в 12:37
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Гаджеты

Возможные результаты тестирования NVIDIA RTX 3080 Ti обнаружены в сети

Ferra 21 июня в 09:14
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
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Политика

Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Политика

Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
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Здоровье

В Молдавии режим ЧП в сфере здравоохранения продлили до 15 июля

Власти Молдавии продлили до 15 июля режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в связи с пандемией.
ТАСС вчера в 15:44
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
РИА Новости вчера в 22:57
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Общество

Do Rzeczy (Польша): какую игру ведет Газпром? (Do Rzeczy)

Не стоит радоваться раньше времени: Россия может вести гораздо более сложную игру, чем кажется на первый взгляд.
ИноСМИ вчера в 09:40
3
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
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Политика

Путин лично поприветствовал ветеранов перед парадом на Красной площади

Президент России Владимир Путин пожал руку ветеранов и пообщался с участниками Великой Отечественной войны перед началом парада в честь 75-летия Победы.
Национальная служба новостей 03:30
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
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Авто

Появились изображения новых кроссоверов Toyota

В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня вчера в 06:20
1
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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