Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днем«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»

«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом». Еще ранее в СМИ появилась информация, что один из уфимских игроков сдал положительный допинг-тест на COVID-19.
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Прядкин — о коронавирусе в «Уфе»: «Они действовали четко по регламенту»

Sport24.ru13:32

Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора

Metaratings13:53

Прядкин: «„Уфа“ действовала чётко по регламенту»

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«Уфа» информировала РПЛ о коронавирусе в клубе перед игрой с «Тамбовом»

РБК14:16

Прядкин: в РПЛ знали о тесте на коронавирус у игрока «Уфы» накануне матча

РИА Новости13:24

Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии с рекомендациями местного Роспотребнадзора

Чемпионат13:21

«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»

Спорт день за днем01:35
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Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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