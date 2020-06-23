Коронавирус
Спорт день за днем«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»
«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом». Еще ранее в СМИ появилась информация, что один из уфимских игроков сдал положительный допинг-тест на COVID-19.
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Шоу-бизнес
Известный турецкий актер Бурак Озчивит сменил имидж
Rusturkey.com вчера в 22:54
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости 04:09
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Несколько недель назад Вагнер Лав расторг контракт с бразильским "Коринтиансом", после чего в прессе сообщалось о его возможном возвращении в ЦСКА.
Российская газета 12:15
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия 21 июня в 16:11
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Здоровье
«Заболеваемость должна пойти на спад»: эпидемиолог рассказала, как на это влияет плохая погода
Врачи-эпидемиологи по-прежнему рекомендуют надевать маски в местах скопления людей: в транспорте, магазине.
Екатеринбург Онлайн вчера в 06:41
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 14:49
Армия и оружие
США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
В США прошли испытания "умной" глиссадной авиабомбы нового поколения StormBreaker, входящую в комплекс "Золотая орда".
Ruposters.ru 21 июня в 06:12
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
РИА Новости 02:14
Политика
Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции
В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Журналистская правда 11:01
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
Здоровье
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.
RT на русском 16:27
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Футбол
Роналду установил новый рекорд в чемпионате Италии
ProstoProSport 01:28
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46