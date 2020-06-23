«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом». Еще ранее в СМИ появилась информация, что один из уфимских игроков сдал положительный допинг-тест на COVID-19.

«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»

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Политика Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. 3

Политика Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 7

Политика Лукашенко пожелал россиянам здоровья Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.

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Политика Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. 9

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Армия и оружие МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы Министерство внутренних дел Украины направило в охваченные наводнениями регионы страны дополнительные силы для ликвидации последствий стихии, сообщил в среду глава МВД страны Арсен Аваков.

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Политика В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне. 2