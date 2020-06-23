Коронавирус
Спорт день за днем«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»
«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом». Еще ранее в СМИ появилась информация, что один из уфимских игроков сдал положительный допинг-тест на COVID-19.
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Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора
Metaratingsвчера в 13:53
Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии с рекомендациями местного Роспотребнадзора
Чемпионатвчера в 13:21
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Наука
В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра
Piter.tv вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика
Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Общество
111 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки
На 24 июня в Саратовской области у 5782 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 2895 человек, в том числе 106 за сутки.
Kursk.com 04:05
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
Политика
Лукашенко пожелал россиянам здоровья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
Политика
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым
RuNews24.ru вчера в 06:00
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Путин повысил налоги для богатых
По словам Путина, в свое время введение плоской шкалы налогообложения было оправданно, это существенно повысило собираемость налогов.
REGNUM вчера в 10:28
Космос
Межпланетную навигационную систему разрабатывают на МКС
Межпланетную навигацию, которая использует рентгеновское излучение пульсаров, разрабатывают инженеры на Международной космической станции, 22 июня сообщает журнал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 11:11
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Авто
Opel представила новое поколение кроссовера Mokka
Немецкий автопроизводитель представил компактный кроссовер Opel Mokka нового поколения.
Тарантас Ньюс 03:28
Армия и оружие
МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы
Министерство внутренних дел Украины направило в охваченные наводнениями регионы страны дополнительные силы для ликвидации последствий стихии, сообщил в среду глава МВД страны Арсен Аваков.
РИА Новости 03:43
Политика
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Политика
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
RT на русском 03:41
Киберспорт
Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III
Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
3DNews 03:52
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса.
Международная жизнь вчера в 04:39
Футбол
Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
Газета.Ru вчера в 21:35
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
CT news вчера в 05:48
Общество
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53