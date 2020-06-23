Коронавирус

Спорт день за днемСпорт день за днем«Уфа» признала нарушение регламента в матче с «Тамбовом»

«Уфа» признала, что нарушила медицинский регламент РПЛ в матче с «Тамбовом». Еще ранее в СМИ появилась информация, что один из уфимских игроков сдал положительный допинг-тест на COVID-19.
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«Уфа» информировала РПЛ о коронавирусе в клубе перед игрой с «Тамбовом»

РБКвчера в 14:16

Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора

Metaratingsвчера в 13:53

Прядкин: «Уфа» действовала в соответствии с рекомендациями местного Роспотребнадзора

Чемпионатвчера в 13:21

Прядкин — о коронавирусе в «Уфе»: «Они действовали четко по регламенту»

Sport24.ruвчера в 13:32

Прядкин: в РПЛ знали о тесте на коронавирус у игрока «Уфы» накануне матча

РИА Новостивчера в 13:24

Прядкин: «„Уфа“ действовала чётко по регламенту»

Евро-футбол.рувчера в 13:42

Клубы РПЛ забили на регламент безопасности. Мы собрали самые разные нарушения социальной дистанции, ношения масок и так далее

Sports.ruвчера в 04:05
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Наука

В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра

Piter.tv вчера в 08:51
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
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Политика

Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
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Политика

Болтон заявил, что Трамп намеренно опоздал на первый саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп специально заставил ждать главу РФ Владимира Путина перед их первым саммитом, который состоялся летом 2018 года в столице Финляндии.
Life.ru вчера в 03:43
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
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Общество

111 человек заболели коронавирусом в Саратовской области за сутки

На 24 июня в Саратовской области у 5782 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 2895 человек, в том числе 106 за сутки.
Kursk.com 04:05
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
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Политика

Лукашенко пожелал россиянам здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
Политика

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56
Политика

Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Шоу-бизнес

Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым

RuNews24.ru вчера в 06:00
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

Путин повысил налоги для богатых

По словам Путина, в свое время введение плоской шкалы налогообложения было оправданно, это существенно повысило собираемость налогов.
REGNUM вчера в 10:28
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Космос

Межпланетную навигационную систему разрабатывают на МКС

Межпланетную навигацию, которая использует рентгеновское излучение пульсаров, разрабатывают инженеры на Международной космической станции, 22 июня сообщает журнал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 11:11
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Авто

Opel представила новое поколение кроссовера Mokka

Немецкий автопроизводитель представил компактный кроссовер Opel Mokka нового поколения.
Тарантас Ньюс 03:28
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Армия и оружие

МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы

Министерство внутренних дел Украины направило в охваченные наводнениями регионы страны дополнительные силы для ликвидации последствий стихии, сообщил в среду глава МВД страны Арсен Аваков.
РИА Новости 03:43
Политика

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Политика

В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией

Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
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Киберспорт

Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III

Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
3DNews 03:52
Происшествия

Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда

В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса.
Международная жизнь вчера в 04:39
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Футбол

Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»

Газета.Ru вчера в 21:35
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Близкий друг Соколова рассказал о вечеринке после убийства студентки

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Армия и оружие

Парад Победы в Москве завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов

ФАН 04:40
Культура

Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры

CT news вчера в 05:48
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Общество

На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»

В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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