с чего всё началось

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Происшествия Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 100 Число погибших в результате народных протестов, начавшихся 1 октября в Ираке, возросло до 100.

Армия и оружие В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.

Экономика Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Армия и оружие В ДНР заявили о 14 нарушениях со стороны ВСУ за сутки При обстрелах со стороны ВСУ киевские силовики, которые за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим перемирия, вели огонь по территориям ДНР из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель СЦКК.

Экономика В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею.

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Наука В России разработают судно для подъема затонувших кораблей Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.

Транспорт Стали известны детали новых поправок в ПДД в России В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Политика Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Оказавшаяся в центре скандала актриса Бочкарева процитировала Чаадаева Актриса Наталья Бочкарева опубликовала на своей странице в Instagram цитату Петра Чаадаева об истине и заблуждении.

Политика Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Политика Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера» Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Общество На Сахалине пьяный чиновник устроил разборки с охраной ночного клуба В Южно-Сахалинске чиновник из МКУ "Управление жилищной политики", будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в баре, после чего его выгнали охранники.

Футбол «Чертаново» сыграло вничью с «Спартаком-2» в матче первенства ФНЛ "Чертаново" сыграло вничью со второй командой московского "Спартака" в столичном дерби в рамках 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), отыграв разницу в два мяча по ходу матча.

Наука Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.