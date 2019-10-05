с чего всё началось

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Игры NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Культура Ксения Бородина станет членом жюри кастинга в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ В эту субботу, 5 октября, кастинг в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ пройдет на Дальнем Востоке сразу в двух городах: наставники проекта Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова, а также приглашенный член жюри Ксения Бородина в поисках лучшего танцовщика страны впервые побывают в Хабаровске, а затем заедут во Владивосток – уже вместе с опытным членом жюри Ольгой Бузовой.

Политика Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

Политика В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

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Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.

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Политика Путин отказался зачитывать свою речь на заседании в Сочи Президент Владимир Путин отказался зачитывать вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», объяснив это тем, что хочет послушать других выступающих.

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Культура Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос» Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».

Футбол Сочи — Крылья Советов 0:2 Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев во второй раз в сезоне не реализовал пенальти.

Политика Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.

Авто В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Происшествия На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Общество Жителей США покорила спевшая в метро Лос-Анджелеса бездомная россиянка После публикации видео с россиянкой, которая живет на улице на соцвыплату в $400, связался пресс-секретарь одного из членов городского совета Бранимир Квартук и предложил ей работу: 5 октября она выступит на открытии квартала Маленькая Италия Полиция Лос-Анджелеса также пытается помочь найти ей постоянную работу и жилье.

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Происшествия На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.