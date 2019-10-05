с чего всё началось

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Футбол «Динамо» отправило Хохлова в отставку Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов отправлен в отставку после поражения команды от "Оренбурга", ставшего для бело-голубых четвертым подряд.

Театры «Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.

Космос В NASA планируют отправить на Титан робота-оборотня Разработчики NASA приступили к первым испытаниям уникального робота-оборотня, хотя его создание находится на начальном этапе.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Общество В Риге прошёл марш защиты русских школ 5 октября в Риге прошёл марш в защиту русских школ.

Политика Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией "Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.

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Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Шоу-бизнес Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.

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Происшествия СК начал проверку по факту обвала грунта на стройплощадке в Москве Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве.

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