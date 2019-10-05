РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
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с чего всё началось
Пресс-служба «Уфы» опубликовала
 в официальном Twitter клуба видеоподборку спорных эпизодов домашней встречи 12-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
РБК09:10

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