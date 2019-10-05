с чего всё началось

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Авто Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.

Армия и оружие В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку» Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Кино «Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат "Джокер" с Хоакином Фениксом выходит в прокат "Джокер" Тодда Филлипса выходит в России, как и в десятках других стран мира, спустя всего месяц после мировой премьеры и убедительной победы на фестивале в Венеции.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина Шведская экоактивистка Грета Тунберг после высказывания Путина изменила описание в Twitter.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Авто УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.

Шоу-бизнес Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

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Наука В России создадут судно для подъема затонувших кораблей В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.

Шоу-бизнес Нюша возмутилась рассказами Егора Крида об их романе Нюша считает, что фанатам стало интересно "рыться в грязном белье" после упоминаний о романе с Кридом.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

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Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».