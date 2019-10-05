РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Пресс-служба «Уфы» опубликовала
 в официальном Twitter клуба видеоподборку спорных эпизодов домашней встречи 12-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
РБК09:10

Подробнее о событии

#ЕгоровУходи. «Уфа» требует отставки главы судейского департамента РФС (видео спорных моментов внутри)

Матч ТВ09:24

«ЕгоровУходи». «Уфа» призвала к отставке Егорова

Советский спорт08:04

«Егоров, уходи». «Уфа» осталась недовольна судейством в матче с «Ахматом»

Sportbox.RU08:00

Судьи снова воспламенили РПЛ: «Уфа» постит видео с ошибками и требует отставки Егорова

Sports.ru10:02

«Егоров уходи». «Уфа» недовольна судейством в матче с «Ахматом»

Спорт-Экспресс07:40

Газизов: за уход Егорова выступило 14 клубов, нас не услышали. Перемены назрели

Чемпионат08:26

Газизов: «Судейство в матче с «Ахматом»? Были явно кричащие моменты, сколько можно уже?!»

Sport24.ru08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Авто

Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа

На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Происшествия

Появилось видео с места жестокого убийства студентки в Подмосковье

РИА Новости 11:44
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию.
RT на русском вчера в 18:40
Армия и оружие

В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram

Анна на протяжении целого месяца хранила молчание.
Живая Кубань 11:50
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат

"Джокер" с Хоакином Фениксом выходит в прокат "Джокер" Тодда Филлипса выходит в России, как и в десятках других стран мира, спустя всего месяц после мировой премьеры и убедительной победы на фестивале в Венеции.
Коммерсантъ 03 октября в 19:53
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Известия 08:10
Футбол

Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

Газета.Ru 11:56
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Музыка

На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка

Беспорядки произошли перед началом концерта возле цирка.
Говорит Москва вчера в 05:24
Политика

Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина

Шведская экоактивистка Грета Тунберг после высказывания Путина изменила описание в Twitter.
Деловое.ТВ вчера в 06:52
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Политика

Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Авто

УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели

Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

Инфорос вчера в 07:19
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Наука

В России создадут судно для подъема затонувших кораблей

В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Шоу-бизнес

Нюша возмутилась рассказами Егора Крида об их романе

Нюша считает, что фанатам стало интересно "рыться в грязном белье" после упоминаний о романе с Кридом.
VSE42.RU 04:54
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

Сбербанк совместно с правоохранительными органами установил виновного в утечке персональных данных клиентов.
РБК 12:24
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Космос

Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь

Млечный Путь лишь в несколько раз легче соседней галактики Андромеды, но рискует стать ее жертвой.
Экология Регионов 03 октября в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное