РПЛ
REGNUM«Уфа» призвала отправить в отставку судью матча с «Ахматом»
Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.
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с чего всё началось
Пресс-служба «Уфы» опубликовала в официальном Twitter клуба видеоподборку спорных эпизодов домашней встречи 12-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».РБК09:10
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