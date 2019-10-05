РПЛ

REGNUMREGNUM«Уфа» призвала отправить в отставку судью матча с «Ахматом»

Уфимский клуб опубликовал в своем официальном Twitter нарезку видео, на которой запечатлены спорные, по мнению команды, моменты, в которые главный судья встречи должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды, но не назначил.
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с чего всё началось
Пресс-служба «Уфы» опубликовала
 в официальном Twitter клуба видеоподборку спорных эпизодов домашней встречи 12-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
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