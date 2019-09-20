В матче 10-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» в гостях проиграл «Уфе» (0:1). Примечательна эта победа тем, что хозяева смогли одержать выиграть в матче, где не нанесли ни одного удара в створ за все 90 минут.

«Уфа» смогла обыграть «Спартак» без ударов в створ ворот

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