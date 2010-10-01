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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Уфа» сыграет с «Тамбовом» в белой форме

Пресс-служба «Уфы» показала форму, в которой футболисты выйдут на матч 14-го тура чемпионата России против «Тамбова». Полевые игроки сыграют в белой форме, голкипер — в зеленой. Соперники уфимцев выйдут на поле в красном комплекте, вратарь — в темно-синем.
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«Уфа» сыграет с «Тамбовом» в белой форме

Спорт-Экспресс03:10

«Уфа» и «Тамбов» определились с комплектами форм

Soccer.ru03:24
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