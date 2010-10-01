Пресс-служба «Уфы» показала форму, в которой футболисты выйдут на матч 14-го тура чемпионата России против «Тамбова». Полевые игроки сыграют в белой форме, голкипер — в зеленой. Соперники уфимцев выйдут на поле в красном комплекте, вратарь — в темно-синем.

«Уфа» сыграет с «Тамбовом» в белой форме

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