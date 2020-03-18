«Уфа» ушла в отпуск до 2 апреля

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Пресс-служба «Уфы» объявила, что команда до 2 апреля уходит в отпуск в связи с пандемией коронавируса в мире. Ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.