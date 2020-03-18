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«Уфа» ушла в отпуск до 2 апреля
КП - Санкт-Петербург
  • Bash.News1:40
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Пресс-служба «Уфы» объявила, что команда до 2 апреля уходит в отпуск в связи с пандемией коронавируса в мире. Ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.В источнике
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«Уфа» ушла в отпуск до 2 апреля

Спорт-Экспресс 08:45
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Из-за приостановки чемпионата ФК «Уфа» полным составом ушел в отпуск

ГТРК Башкортостан 08:19 
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Футбольный клуб «Уфа» из-за приостановки чемпионата ушел в отпуск

Башинформ 07:20
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