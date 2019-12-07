РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд

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«Ахмат» – «Уфа». 07.12.2019. Где смотреть матч онлайн

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ФК «Ахмат» уступил победу в последней игре 2019 года

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Sport24.ruвчера в 12:53

Сегодня состоится матч «Ахмата» с «Уфой»

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Заключительный матч 2019 года ФК «Уфа» проведет завтра в Грозном

Уфавед (Уфимские ведомости)06 декабря в 00:37
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия с детьми в Нижнем Новгороде.
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Российские фигуристы произвели фурор в Турине

Российские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.
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«Миссис Земной шар» стала россиянка

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В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым

Известия 06 декабря в 18:51
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Новый сопроводительный документ на автомобили появится в России

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Начались переговоры Путина и Лукашенко

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В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
RT на русском вчера в 20:05
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Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями

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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Названы лучшие роли отмечающей день рождения Алисы Фрейндлих

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Суд признал Егора Жукова виновным

"Суд установил: Жуков совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет", - сказала судья Светлана Ухналева.
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Газета.Ru вчера в 21:35
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