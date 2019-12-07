РПЛ
Коммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Заключительный матч 2019 года ФК «Уфа» проведет завтра в Грозном
Уфавед (Уфимские ведомости)06 декабря в 00:37
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Здоровье
Донских медиков принуждают подписывать петицию в защиту Быковской
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Общество
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
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Единоборства
Коробов проиграл Юбэнку-младшему из-за травмы
В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.
Технологии
В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR
Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
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Подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия с детьми в Нижнем Новгороде.
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Российские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.
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«Миссис Земной шар» стала россиянка
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В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
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В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
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Общество
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Общество
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Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
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Общество
Новый сопроводительный документ на автомобили появится в России
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
Авто
Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми автомобилями
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Шоу-бизнес
Названы лучшие роли отмечающей день рождения Алисы Фрейндлих
8 декабря Алиса Фрейндлих отмечает день рождения. В честь 85-летия актрисы названы ее лучшие роли, запавшие зрителям в душу.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
"Суд установил: Жуков совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети интернет", - сказала судья Светлана Ухналева.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
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Здоровье
Медики рассказали, как быстрее всего избавиться от кашля
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
ФК «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Происшествия
В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей
Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.