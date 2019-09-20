РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днем«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
В начале первого тайма с передачи Вячеслава Кротова мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Николай Рассказов. "Уфа" за время матча не нанесла ни одного удара в створ ворот "Спартака". Автогол Николая Рассказова на 13-й минуте.
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