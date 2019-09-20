В начале первого тайма с передачи Вячеслава Кротова мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Николай Рассказов. "Уфа" за время матча не нанесла ни одного удара в створ ворот "Спартака". Автогол Николая Рассказова на 13-й минуте.

«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот

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