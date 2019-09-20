В начале первого тайма с передачи Вячеслава Кротова мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Николай Рассказов. "Уфа" за время матча не нанесла ни одного удара в створ ворот "Спартака". Автогол Николая Рассказова на 13-й минуте.

«Уфа» выиграла у «Спартака» без ударов в створ ворот

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Наука В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».

Шоу-бизнес Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.

Происшествия Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде Мосгорсуд принял решение отпустить актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа, под подписку о невыезде.

Происшествия Во Владивостоке горит крупный торговый центр Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Игры The Last of Us Part 2 покажут на State of Play Шоу Sony State of Play состоится 24 сентября в 23:00 по московскому времени. Релиз The Last Of Us Part 2 ожидается в феврале 2020 года.

Космос На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение Астрономы при изучении большого массива изображений кометы Чурюмова-Герасименко (67P/CG), полученных миссией Rosetta Европейского космического агентства ESA, обнаружили свидетельства любопытного передвижения валунов по поверхности и следы драматического обрушения скал.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Шоу-бизнес Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International» Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.

Наука Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.

Культура В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова 19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Распад России должен стать стратегической политикой для международного сообщества, считает посол Украины в Сербии Александр Александрович.

Политика Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса Зеленский ждет от кабмина внесения до 1 января 2020 года законопроектов о принципах административно-территориального устройства страны и стимулировании социально-экономического развития регионов.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.

Шоу-бизнес Богомолов признался, что счастлив в браке с Собчак Режиссер Константин Богомолов в своем Instagram выложил фото с новоиспеченной женой Ксенией Собчак, в подписи к которой рассказал, что он очень счастлив в браке.

Гаджеты Ученые использовали наушники для разблокировки телефона Команда ученых из Университета Буффало создала биометрический инструмент, который использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию их ушного канала.

Авто Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта «АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.