ФК «Уфа» сообщил о подписании долгосрочного соглашения полузащитником Артемом Голубевым. Срок контракта с 21-летним футболистом не уточняется. Воспитанник «черно-зеленых» в сезоне-2019/20 был отдан в аренду в уфимский клуб.

«Уфа» выкупила права на полузащитника Голубева у «Краснодара»

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 17

Общество Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года. 5

Политика Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию. 365

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,1K

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 385

Политика Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян. 61

Культура Якубович отказался уходить с «Поля чудес» Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович отказался уходить с проекта. Как он рассказал интервью ТАСС, съемки программы ведутся. 19

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 70

Армия и оружие МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.

Политика Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". 76