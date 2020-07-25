Футбол
Кубанские новости«Уфа» выкупила права на полузащитника Голубева у «Краснодара»
ФК «Уфа» сообщил о подписании долгосрочного соглашения полузащитником Артемом Голубевым. Срок контракта с 21-летним футболистом не уточняется. Воспитанник «черно-зеленых» в сезоне-2019/20 был отдан в аренду в уфимский клуб.
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Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
В Москве задержаны девять участников межнационального конфликта
Выходцев из Азербайджана и Армении пока только подозревают в совершении противоправных действий.
Говорит Москва 04:54
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Футбол
«Бавария» показала новую выездную форму
Евро-футбол.ру 04:59
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
Политика
Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как партия ценит их поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, подвергшегося уголовному преследованию.
РБК 05:25
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
Политика
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news 23 июля в 12:19
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Культура
Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович отказался уходить с проекта. Как он рассказал интервью ТАСС, съемки программы ведутся.
Mockva.ru 08:08
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Экономика
В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
Федоров предложил Мишустину рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно.
Live24 07:30
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
RT на русском 07:11
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
В детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке Кемеровской области была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом.
Известия 02:34
Происшествия
Десять человек пострадали в крупном ДТП под Киевом
Автобус, грузовик и легковушка столкнулись в Киевской области, пострадали десять человек, один из них скончался.
РЕН ТВ 08:03
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорождённый
RT на русском 07:05