РПЛ
Спорт-ЭкспрессУгадай, как сыграют «Зенит» и «Ростов»
В субботу, 19 октября, в центральном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Ростов». Матч на «Газпром Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команда Валерия Карпина в этом сезоне много забивает — забитых мячей у «Ростова» больше, чем у «Зенита».
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