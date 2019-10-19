В субботу, 19 октября, в центральном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Ростов». Матч на «Газпром Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. Команда Валерия Карпина в этом сезоне много забивает — забитых мячей у «Ростова» больше, чем у «Зенита».

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