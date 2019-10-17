Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУглеродные налоги пошли на выброс

На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
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«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

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Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
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Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Высокопоставленные сотрудники Минобороны Британии полагают, что эти анонимные сообщения являются частью кибервойны, развязанной Москвой, которая таким образом хочет запугать британских военных и их союзников, отмечает The Telegraph.
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В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
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В Москве появится новый футбольный клуб

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Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Авто

Первые фото нового поколения Nissan X-Trail

Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но судя по тому, что уже ведутся испытания на дорогах общего пользования, мы увидим следующее поколение кроссовера в 2020 году.
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NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс

Sibnet Новости 02:13
Футбол

Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова

Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Sport24.ru 12:54
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

RT на русском 12:38
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
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Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
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Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов

Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.
Российская газета 15:24
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
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«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Политика

В Сети высмеяли Зеленского, игравшего молотком в сейме Латвии

РЕН ТВ 17:21
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
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Обновленный Renault Captur добрался до дилеров

Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
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Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене

Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс вчера в 04:00
Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Lenta.ru 19:26
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Тульский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Тульский завод Haval начал производить купе-кроссоверы Haval F7x.
Московский Комсомолец 10:21
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
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Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе

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Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11

Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
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Трамп написал письмо Эрдогану с требованием не подводить весь мир

Американский президент Дональд Трамп написал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану письмо, в котором попросил, что бы тот "не валял дурака" и не подводил мир.
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Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики

Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
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