"Газета.Ru" выяснила, как новый налог на деле скажется на российском экспорте в Европу. Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

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