Экономика
Газета.RuУглеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
"Газета.Ru" выяснила, как новый налог на деле скажется на российском экспорте в Европу. Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
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Политика
Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии
Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
iReactor 03:06
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Культура
Разработчиков призвали добавлять в игры больше женщин, этнических и сексуальных меньшинств: BAFTA начинает борьбу
Организаторы BAFTA призывают разработчиков следовать таким рекомендациям: Хотя бы один из центральных действующих персонажей должен относиться к той или иной группе меньшинств.
Srnsk 09:23
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Футбол
Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью
Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Авто
Появились тизеры нового внедорожника Ford Bronco
Компания Ford в своём аккаунте в Instagram опубликовала тизерные изображения будущего Ford Bronco, зашифровав на них дату премьеры новинки.
Тарантас Ньюс 07:02
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Армия и оружие
Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли
Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли.
ФАН 08:20
Политика
Юрий Кнутов: На примере Китая мы видим, как рушится голландский трибунал по MH17
Фото: Архив Голландский суд, рассматривающий дело MH17 согласился принять доводы "Алмаз-Антея", которые подтверждают непричастность Москвы, Донецка и Луганска к крушению самолёта малазийских авиалиний в Донбассе.
ИА Новороссия 08:45
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
Общество
В Сербии число жертв коронавируса достигло 352
Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Кино
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Происшествия
В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»
По версии следствия, в период с июля 2017 года по настоящее время подозреваемые, продолжили организовывать собрания членов общины, заведомо зная о запрете деятельности организации в России.
Интерфакс 08:39
Политика
Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты
«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал Путин, отвечая на предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова относительно возможности увеличения финансирования национального проекта по поддержке предпринимателей.
РБК 10:34
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Общество
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
Lenta.ru 10:18
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Режим ограничений в работе предприятий и организаций в Красноярском крае продлен до 9 августа включительно.
Российская газета 02:04