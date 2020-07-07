Экономика

Газета.RuГазета.RuУглеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

"Газета.Ru" выяснила, как новый налог на деле скажется на российском экспорте в Европу. Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
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Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ru07 июля в 13:08

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Газета.Ruвчера в 14:27

В KPMG подсчитали убыток российских компаний от введения углеродного налога в ЕС

ТАССвчера в 10:46

СМИ: Россия понесет рекордные убытки из-за нового европейского налога

Рамблервчера в 11:01

Новый налог Евросоюза может разорить Россию

URA.Ruвчера в 15:13

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ru07 июля в 11:01

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБК07 июля в 06:32
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Кадыров назвал причастных к убийству гражданина Чечни в Австрии

Другие блогеры, деятельность которых направлена на псевдопатриотизм, также могут стать жертвами спецслужб, убежден глава республики.
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Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
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Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Разработчиков призвали добавлять в игры больше женщин, этнических и сексуальных меньшинств: BAFTA начинает борьбу

Организаторы BAFTA призывают разработчиков следовать таким рекомендациям: Хотя бы один из центральных действующих персонажей должен относиться к той или иной группе меньшинств.
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СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Футбол

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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Авто

Появились тизеры нового внедорожника Ford Bronco

Компания Ford в своём аккаунте в Instagram опубликовала тизерные изображения будущего Ford Bronco, зашифровав на них дату премьеры новинки.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
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Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
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Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли

Соратник Зеленского рассказал, почему Украина закупает у США списанные корабли.
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Политика

Юрий Кнутов: На примере Китая мы видим, как рушится голландский трибунал по MH17

Фото: Архив Голландский суд, рассматривающий дело MH17 согласился принять доводы "Алмаз-Антея", которые подтверждают непричастность Москвы, Донецка и Луганска к крушению самолёта малазийских авиалиний в Донбассе.
ИА Новороссия 08:45
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
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Общество

Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров

Кирилл Украинцев объяснил РБК, что они не получали зарплату с мая по июнь текущего года, общая сумма долга достигла 26 млн руб. Днем 9 июля в Delivery Club сообщили РБК, что большая часть курьеров логистической компании ООО "Амароли" в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.
РБК 09:50
Происшествия

Секретарша мэра Сеула обвинила его в сексуальных домогательствах

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Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
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Общество

В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
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Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре

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Политика

МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
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Происшествия

В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»

По версии следствия, в период с июля 2017 года по настоящее время подозреваемые, продолжили организовывать собрания членов общины, заведомо зная о запрете деятельности организации в России.
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Политика

Путин заявил о планах обсудить с правительством нацпроекты

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», — сказал Путин, отвечая на предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова относительно возможности увеличения финансирования национального проекта по поддержке предпринимателей.
РБК 10:34
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Общество

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
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Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Режим ограничений в работе предприятий и организаций в Красноярском крае продлен до 9 августа включительно.
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