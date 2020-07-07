Экономика
Газета.RuУглеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
"Газета.Ru" выяснила, как новый налог на деле скажется на российском экспорте в Европу. Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
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Происшествия
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
РИА Новости 04:20
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.
Интерфакс 06:15
Наука
Японские ученые причиной депрессии назвали вирус
Территория новостей 03:26
Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
На совещании оперативного штаба 6 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подходы по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении авиасообщения — на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней и коэффициент распространенности инфекции.
РБК 05:49
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек
По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
Газета.Ru вчера в 11:30
Культура
Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
По какой причине сервис принял столь отвратительное решение, пока не уточнено.
Российская газета 04:14
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия вчера в 19:48
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Шоу-бизнес
Муж Татьяны Абрамовой бросил ее с онкобольным ребенком на руках
Как известно, беда не приходит одна — в это же время ее муж Сергей Кулишенко решил уйти из семьи.
Слово и Дело 06:15
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Общество
Защита Сафронова обжаловала его арест по делу о госизмене
Mossovetinfo.ru – Защита Ивана Сафронова, арестованного по делу о государственной измене, обжаловала его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сафронова Евгения Смирнова.
Моссовет вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
В четверг, 9 июля, Ленинский районный суд Петербурга признал анестезиолога консультативно-диагностического центра «Ювента» Армена Оганесяна виновным в изнасиловании своих пациенток и насильственных действиях сексуального характера.
Форпост Северо-Запад 06:39
Происшествия
Дочь мэра Сеула сообщила о его пропаже. Полиция начала поиски
Полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его дочь заявила о пропаже. Об этом пишет агентство Yonhap.
Дождь 06:42
Общество
В Кузбассе снизился показатель летальности коронавируса
По данным на 9 июля индекс летальности* коронавируса в Кузбассе составляет 0,5%. Таким образом он немного снизился — на 0,02%, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Газета Кемерова 06:16
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Авто
Hyundai опубликовала первые изображения спорт-седана Elantra N Line
Компания Hyundai опубликовала первые изображения спортивной версии седана Hyundai Elantra N Line.
Автостат 04:41
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35