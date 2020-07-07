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Газета.RuГазета.Ru

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

"Газета.Ru" выяснила, как новый налог на деле скажется на российском экспорте в Европу. Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.В источнике
Подробнее о событии

Новый налог Евросоюза может разорить Россию

URA.Ru8 июля в 15:13

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Газета.Ru8 июля в 14:27

СМИ: Россия понесет рекордные убытки из-за нового европейского налога

Рамблер8 июля в 11:01

В KPMG подсчитали убыток российских компаний от введения углеродного налога в ЕС

ТАСС8 июля в 10:46

Оценены потери России от введения нового налога в Европе

Lenta.ru7 июля в 13:08

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

News.ru7 июля в 11:01

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

РБК7 июля в 06:32
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Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии

Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском07:11
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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости07:05
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Феттель вел переговоры с Renault и хочет попасть в Red Bull

Будущее Себастьяна Феттеля в настоящий момент остается едва ли не главным вопросом Формулы 1. Неудивительно, что по ходу второго уик-энда на «Ред Булл Ринге» журналисты задавали гонщику вопросы по поводу взаимоотношений с самыми разными командами.
Motorsport.com Россия08:02

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг04:21
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Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

Намереваясь пересмотреть минские соглашения, Киев должен осознавать, что на выработку новых документов по урегулированию конфликта в Донбассе могут уйти годы, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости09:35
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На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM7 июля в 22:21
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Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей

Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия09:23
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Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Лазарев опубликовал у себя на странице в Instagram видео, на котором появился в компании эффектной блондинки и рассказал подписчикам, что пока разные «желтые» СМИ распускают слухи об интимных отношениях известных людей, они с друзьями наслаждаются летним отдыхом.
Киноафиша России04:54
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