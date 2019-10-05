Футбол

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На восьмой минуте поединка был заменен вратарь команды Уго Льорис, который получил тяжелую травму. 32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
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Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с «Брайтоном»

Матч ТВ15:32

У Льориса вывих локтевого сустава

Sports.ru14:56

Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

Sportbox.RU08:26

Ллорис избежал перелома руки

Спорт-Экспресс12:03

Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

Чемпионат08:28

У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава

Sport24.ru14:27

Вратарь «Тоттенхэма» пропустил второй курьезный мяч подряд и потерял сознание

Lenta.ru08:13
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

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В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

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В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
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Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
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Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа

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В здании МИД произошло задымление

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"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
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Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
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Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
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Мужская сборная России по волейболу потерпела разгромное поражение от команды Бразилии в четвертом матче на Кубке мира, проходящем в Японии.
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Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
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Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
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Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

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Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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NASA опубликовало аудио со звуками Марса

Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.
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Юго Льорис
Французский футболист
Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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