Футбол
Все про Спорт руУго Льорис вывихнул локтевой сустав
На восьмой минуте поединка был заменен вратарь команды Уго Льорис, который получил тяжелую травму. 32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
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Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Футбол
Арнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену
Невские Новости вчера в 07:34
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления врачей об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
News.ru 03 октября в 05:31
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Политика
Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником
Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Волейбол
Российские волейболисты проиграли команде Бразилии на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу потерпела разгромное поражение от команды Бразилии в четвертом матче на Кубке мира, проходящем в Японии.
МК-Спорт 06:15
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц
Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
News.ru 05:59
Политика
МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик
Иранский МИД не подтверждает сведения об освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
Вести.Ru 07:54
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК
«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», — сообщили в пресс-службе.
РБК 17:49
Происшествия
Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом
За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.
Вести.Ru 11:23
Политика
В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году
Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
Комсомольская правда вчера в 05:56
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
RT на русском 01:17
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли в третий раз стали родителями
42-летний американский актер Райан Рейнольдс в третий раз стал отцом. Его супруга Блейк Лайвли родила ребенка еще минувшим летом.
Телепрограмма 05:52
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории»
Продюсер Яна Рудковская назвала свершившееся бракосочетание Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова «самой стильной свадьбой в истории».
Телепрограмма 04:23
Здоровье
Невролог назвал опасность дергающегося глаза
Специалист заявила, что человеку с дергающимся глазом следует посетить офтальмолога, поскольку это может быть признаком синдрома сухого глаза, а также немедленно обратиться к неврологу, если подергивание век вызывает их смыкание или в процесс вовлекаются другие части лица.
Misanec.ru 01 октября в 19:59
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Космос
NASA опубликовало аудио со звуками Марса
Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.
iReactor 03 октября в 08:59