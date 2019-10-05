Футбол

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На восьмой минуте поединка был заменен вратарь команды Уго Льорис, который получил тяжелую травму. 32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
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Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с «Брайтоном»

Матч ТВ15:32

У Льориса вывих локтевого сустава

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Льорис ошибся и получил серьезную травму в матче против «Брайтона»

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Ллорис избежал перелома руки

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Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

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У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава

Sport24.ru14:27

Вратарь «Тоттенхэма» пропустил второй курьезный мяч подряд и потерял сознание

Lenta.ru08:13
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Как отмечают очевидцы, во время представления фанаты Бузовой стали лезть на сцену, настроение публики было омрачено задержкой мероприятия на целых два часа, что и послужило причиной давки — зрители практически сносили двери на своем пути, пытаясь добраться до организаторов шоу.
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Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве

Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас.
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МРОТ в Подмосковье возрастет до 15 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Подмосковье повысят до 15 тысяч рублей.
РИА Новости 03 октября в 12:43
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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Общество

Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья

Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.
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Политика

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Армия и оружие

Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки

В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
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Нефтепровод взорвался в Колумбии

RT на русском 20:18
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Компания основателя Oculus VR создала военного дрона-перехватчика

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Головкин оказался тяжелее Деревянченко

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Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье

Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
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Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
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Получен снимок зарождающейся двойной звезды

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Турция стягивает военные подразделения к границе с Сирией

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Названы бюджетные автомобили с самыми надежными двигателями

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Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж

26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
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О бунте врачей в главном детском онкоцентре России узнали в США

Врачи рассказали о проблемах и пригрозили руководству увольнением. После чего заявления об увольнении подали более десяти сотрудников.
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В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль

Первый российский летающий автомобиль будет создан в новой проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.
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Юго Льорис
Французский футболист
Французский футболист, вратарь и капитан английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Провёл наибольшее среди вратарей количество матчей за сборную Франции.
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