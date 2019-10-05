Футбол
Все про Спорт руУго Льорис вывихнул локтевой сустав
На восьмой минуте поединка был заменен вратарь команды Уго Льорис, который получил тяжелую травму. 32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Авто
Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение
Известия вчера в 10:42
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости 13:13
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат
Коммерсантъ 03 октября в 19:53
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Общество
Орел снял на камеру последствия глобального потепления в Альпах
Орел по кличке Виктор пролетел над горными вершинам Альп и запечатлел на видео ледники, тающие из-за изменения климата.
АМИТЕЛ 19:14
Политика
Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости 21:03
Происшествия
На концерте Ольги Бузовой в Новокузнецке произошла давка
Как отмечают очевидцы, во время представления фанаты Бузовой стали лезть на сцену, настроение публики было омрачено задержкой мероприятия на целых два часа, что и послужило причиной давки — зрители практически сносили двери на своем пути, пытаясь добраться до организаторов шоу.
REGNUM 04:22
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас.
Вести.Ru 21:01
Экономика
МРОТ в Подмосковье возрастет до 15 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Подмосковье повысят до 15 тысяч рублей.
РИА Новости 03 октября в 12:43
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Общество
Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья
Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.
REGNUM вчера в 01:40
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Происшествия
Нефтепровод взорвался в Колумбии
RT на русском 20:18
Технологии
Компания основателя Oculus VR создала военного дрона-перехватчика
Вести.Финанс 03 октября в 14:22
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Наука
Пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье
Ученые выяснили, что пчелы могут не спать ночами, ухаживая за новорожденными в улье.
OAnews 04:00
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor вчера в 00:53
Космос
Получен снимок зарождающейся двойной звезды
Астрономы рассказали, что с помощью радиотелескопов ALMA им удалось получить уникальное изображение двух растущих звезд, которые также окружены дисками газа и пыли.
Rusargument 05:42
Армия и оружие
Украинские националисты обматерили Зеленского и осмеяли его приказы
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Шоу-бизнес
Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж
26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва вчера в 06:54
Здоровье
О бунте врачей в главном детском онкоцентре России узнали в США
Врачи рассказали о проблемах и пригрозили руководству увольнением. После чего заявления об увольнении подали более десяти сотрудников.
URA.Ru 13:40
Авто
В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль
Первый российский летающий автомобиль будет создан в новой проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.
Автоновости дня 03:35