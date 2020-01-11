Происшествия

Газета.RuГазета.RuУголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону. Отец и бабушка мальчика, проживающего с матерью и ее сожителем, написали заявление об избиении ребенка отчимом.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Жестокий отчим избивал 4-летнего мальчика в Омске: возбуждено дело

РИА ОмскИнформ05:58

В Омске расследуется дело об истязании 4-летнего ребёнка

12 Канал Омсквчера в 08:47

В Омске отчим жестоко истязал пасынка: у 4-летнего малыша порваны уши

РИА СуперОмск05:10

В Омске мать и отчима подозревают в издевательствах над четырёхлетним ребёнком

НГС5504:32

Синяки под глазами, порваны уши. Новый случай истязания ребенка в Омской области

Город55.ру03:48

Уши порваны, весь в кровоподтёках: в Омске — новый случай жёсткого истязания маленького ребёнка

Om1.ru02:38

СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

РИА Новости05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Политика

Закон о статусе Донбасса должен быть бессрочным, заявил Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть бессрочным.
NewInform 10:36
Общество

Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

Ридус 11:59
Политика

В Иране начались антиправительственные протесты

Коммерсантъ 12:41
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск вчера в 08:08
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия 11:52
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Футбол

Рамос отказался назвать «Атлетико» врагом

Sportbox.RU 11:21
Общество

Франция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Известия 12:26
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 09:32
Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Политика

Британия планирует отметить Brexit санкциями против России

Депутат: Британия «всегда будет гадить» России По версии издания, с помощью нового механизма МИД хочет показать, что после выхода из ЕС Великобритания будет играть серьезную роль на мировой арене.
Infox.ru вчера в 06:00
Происшествия

В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули

ТАСС 10:32
Политика

Иран признал, что по ошибке сбил украинский Boeing

Власти Ирана заявили о том, что украинский Boeing, потерпевший крушений в Тегеране, был случайно сбит ракетой, поскольку пролетал над важным военным объектом.
Pravda.Ru 01:11
Политика

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 06:43
Футбол

«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ

RT на русском 12:06
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 03:08
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.
Rambler News Service 12:18
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса 08 января в 07:35
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Энергетика

Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:45
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин поделили имущество после развода

В конце декабря Пелагея ошарашила поклонников признанием: после трех лет совместной жизни она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lisa.ru 10:45
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
Авто

В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Автоновости дня 04:55
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

РИА Новости 08:14
Общество

В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly

Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
РБК 12:45
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты 09 января в 20:25
Политика

«Медуза»: в Кремле хотят создать партии Шнурова, Дудя и Прилепина

Издание утверждает, что в Кремле также рассчитывают создать оппозиционные партии, которые возглавят музыкант Сергей Шнуров и YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь.
Агентство Телеграф 06:34
Политика

США назвали причиной крушения украинского Boeing «безрассудство Ирана»

Говорит Москва 09:57
Единоборства

Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом

Газета.Ru 07:46
Биатлон

Чепиков рассказал о долге СБР в размере 700 тысяч евро

Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что команде необходима шлифт-машина стоимостью 200 тысяч евро.
Матч ТВ вчера в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное