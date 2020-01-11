Происшествия
Газета.RuУголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону. Отец и бабушка мальчика, проживающего с матерью и ее сожителем, написали заявление об избиении ребенка отчимом.
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