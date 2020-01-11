Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону. Отец и бабушка мальчика, проживающего с матерью и ее сожителем, написали заявление об избиении ребенка отчимом.

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Происшествия В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Общество Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.

Биатлон Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе Сборная России, в составе которой выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина, стала только седьмой, отстав от лидеров на +2 минуты 20,7 секунды при использовании 14 дополнительных патронов.

Политика Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.

Авто Skoda рассказала о новинках для России Компания Skoda рассказала «Мотору» о сроках появления новых моделей на российском рынке в 2020 году.

Общество Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже Радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы в столице Франции, полиция ответила слезоточивым газом, передаёт корреспондент РИА Новости.