Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону. Отец и бабушка мальчика, проживающего с матерью и ее сожителем, написали заявление об избиении ребенка отчимом.

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

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