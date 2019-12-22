Происшествия
РИА НовостиУголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
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Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Музыка
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Космос
Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Энергетика
Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала живот после слухов о беременности
Солистка группы A’Studio Кети Топурия продемонстрировала поклонникам голый живот после слухов о беременности.
Гаджеты
Pocophone F2 выйдет в 2020 году
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Музыка
YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Здоровье
Красноярцам рассказали, как питаться в мороз
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали, чем питаться в мороз, чтобы организм получил необходимо количество полезных жиров и углеводов.
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья
После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Армия и оружие
Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache
Украинское Минобороны заявило о намерении обновить парк армейской авиации ВСУ путем закупки американских ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache.
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
Специалисты по безопасности утверждают, что сервисы арендных номеров позволяют пройти анонимную верификацию в популярных мессенджерах и соцсетях, платформах Mail.ru и «Яндекс», порталах знакомств, сервисах заказа такси и других ресурсах.
Здоровье
Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Футбол
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»
10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Футбол
Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»
В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.