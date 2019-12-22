Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
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Дело задержанной с кокаином актрисы Бочкаревой рассмотрит Преображенский суд Москвы

Вести.Ru07:02

Дело Натальи Бочкарёвой передали в суд

НТВ10:56

В суде сообщили о завершении расследования дела актрисы Бочкаревой

РБК08:40

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец07:14

Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости17:49

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

РЕН ТВ06:51

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

ТАСС06:44
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Экономика

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости 20 декабря в 14:22
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Кино

Ди Каприо пристыдил актеров Голливуда за жалобы на работу

SM News 12:40
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус 09:51
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Музыка

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Слово и Дело 12:17
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия 17:41
Космос

Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны

ГЛАС.RU вчера в 06:08
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
ФАН вчера в 20:33
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости 11:20
Общество

В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния

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Кети Топурия показала живот после слухов о беременности

Солистка группы A’Studio Кети Топурия продемонстрировала поклонникам голый живот после слухов о беременности.
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Гаджеты

Pocophone F2 выйдет в 2020 году

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Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
ТАСС 14:30
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Музыка

YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков

Телеканал 360° вчера в 10:39
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
РБК 16:29
Здоровье

Красноярцам рассказали, как питаться в мороз

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали, чем питаться в мороз, чтобы организм получил необходимо количество полезных жиров и углеводов.
Городские новости. Красноярск 01:58
Футбол

«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере хавбека «Милана» Пакета

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Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья

После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Astera 11:59
Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Газета.Ru 14:12
Армия и оружие

Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache

Украинское Минобороны заявило о намерении обновить парк армейской авиации ВСУ путем закупки американских ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache.
Военное обозрение вчера в 08:40
Технологии

В сети выросло число сервисов анонимной верификации

Специалисты по безопасности утверждают, что сервисы арендных номеров позволяют пройти анонимную верификацию в популярных мессенджерах и соцсетях, платформах Mail.ru и «Яндекс», порталах знакомств, сервисах заказа такси и других ресурсах.
HotMurom.ru вчера в 01:06
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Профессор объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

Российская газета 00:30
Футбол

Карло Анчелотти возглавил «Эвертон»

10 декабря Карло Анчелотти отправили в отставку с поста главного тренера «Наполи».
Коммерсантъ вчера в 07:44
Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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