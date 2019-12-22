Происшествия
Газета.RuБочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Как стало известно, суд уже получил материалы дела в отношении артистки. Согласно имеющейся информации, Бочкаревой выдвинуто обвинение по 228 статье УК России ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств").
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Религия
Священников призвали бороться с домашним насилием
Патриарх Кирилл призвал священников лично принимать участие в борьбе с домашним насилием. Его слова передает «Интерфакс».
Политика
Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО
Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в масс-старте на 15 км на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили
Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова расценила слова министерства иностранных дел Украины о «принуждении к миру» как призыв к военному нападению на регион, передает «РИА Новости» в субботу, 21 декабря.
Политика
«Северный поток – 2» замер в сотне километров от немецкого берега
В пятницу президент Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, который вводит санкции против участников сооружения российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Авария на Саперном спуске попала на видео
На записи видно, как внедорожник разворачивает на дороге, и машина врезается в автобус. Напомним, авария произошла утром.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Политика
Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции
Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Футбол
Ювентус — Лацио 1:3
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Политика
Козак рассказал о деталях контракта России и Украины по газу
Контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет, предположительно, будет заключен до Нового года, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Гаджеты
Apple отключила для России чип в iPhone 11, используемый в AirDrop
Американская компания Apple отключила для России встроенный в новый iPhone 11 чип U1, сообщают "Известия".
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Общество
Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа
В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа.
Кино
На широкие экраны России выходит новый эпизод «Звездных войн»
История саги «Звездные войны» началась с замысла Джорджа Лукаса, который на протяжении четырех лет не мог продвинуть эту идею крупнейшим кинокомпаниям, пока ему не удалось договориться с 20th Century Fox.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Политика
На Украине принудительно снизили генерации мощности АЭС
Ночью в воскресенье на Украине была принудительно снижена генерация электроэнергии на АЭС на 400 МВТ в связи с низким спросом.
Здоровье
Медик назвала три правила для оздоровления кишечника
По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк назвала бредом сбор денег на лечение актрисы
Сообщения СМИ о сборе средств для актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствуют действительности.
Политика
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией
Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество