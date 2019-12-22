Происшествия

Газета.RuГазета.RuБочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Как стало известно, суд уже получил материалы дела в отношении артистки. Согласно имеющейся информации, Бочкаревой выдвинуто обвинение по 228 статье УК России ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств").
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