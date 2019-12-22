Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Ранее СМИ сообщали, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
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с чего всё началось

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

Симоновский суд Москвы передал по подсудности в один из столичных судов уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином.
ТАСС06:44

Подробнее о событии

В суде сообщили о завершении расследования дела актрисы Бочкаревой

РБК08:40

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости07:58

Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

ТАСС06:44

Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Московский Комсомолец07:14

Дело задержанной с кокаином актрисы Бочкаревой рассмотрит Преображенский суд Москвы

Вести.Ru07:02

Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о наркотиках

РЕН ТВ06:51

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

REGNUM07:22
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Армия и оружие

Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Интерфакс 11:45
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес

Расстроенная участница «Дома-2» Алёна Рапунцель подумывает уйти

Участника телешоу «Дом-2» (ТНТ, 16+) Алена Рапунцель (Владивосток) после последних событий раздумывает уйти с проекта.
Prim.News 09:35
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
Политика

Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о транзите российского газа через территорию Украины и урегулировании взаимных претензий, сообщает в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Газпрома».
Парламентская газета 20 декабря в 13:51
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru вчера в 12:47
Политика

Швейцария раскритиковала санкции США в адрес своей фирмы Allseas

Критический комментарий высказал представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц по поводу санкций США в адрес швейцарской фирмы Allseas, 22 декабря пишет ТАСС.
Красная весна 12:00
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей

РИА "Новости" В первом поединке после возвращения на профессиональный ринг российский боксер Денис Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.
РЕН ТВ вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
МонаВиста 06:05
Футбол

Дибала, Роналду и Игуаин сыграют в атаке «Юве» против «Лацио»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Лацио» на матч Суперкубка Италии, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
LiveSport.ru 11:12
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском вчера в 11:08
Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Российская газета 10:50
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Общество

Погода в Москве побьет третий температурный рекорд за месяц

Понедельник, 23 декабря, станет самым теплым днем месяца в Москве, установив третий температурный рекорд декабря.
Мослента 11:19
Шоу-бизнес

В Великобритании умер актер Тони Бриттон

Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Вести.Ru 07:56
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе ликвидировали

ТАСС 11:46
Музыка

Шнуров обсыпал семечками оскорбившего Гагарину участника «Голоса»

Газета.Ru 05:45
Происшествия

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря.
Фонтанка.Ру 09:36
Политика

Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися — ЦИК страны

Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примет участие менее трети избирателей страны.
REGNUM 05:10
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой

РИА Новости 11:40
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл последней команде АПЛ

В поединке 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду».
Vprognoze.ru 11:44
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Футбол

ЦСКА запретили продавать билеты на гостевой матч в еврокубках

ЦСКА наказали по итогам матча четвертого тура Лиги Европы с «Ференцварошем», говорится в сообщении УЕФА.
ProstoProSport 04:26
Армия и оружие

Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду

Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.
ТАСС 08:08
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Общество

Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников

Общественность по-разному отреагировала на креативную идею учителя: кому-то понравился оригинальный способ заинтересовать школьников изучаемым предметом, другие же раскритиковали Веронику Дуке за шокирующий вид.
НТВ 11:15
Здоровье

Как подготовить организм к встрече Нового года

Скоро наступит самый любимы праздник всех россиян – Новый год.
Smolnarod.ru 09:32
Политика

Путин исключил манипуляции журналистами на большой пресс-конференции

Очередная большая пресс-конференция президента России прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
РБК 08:56
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Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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