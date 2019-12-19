с чего всё началось

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на Большой Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Армия и оружие США завладели частотами С-400 в Сирии США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Экономика Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.

Авто Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.

Происшествия ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.

Общество Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.

Здоровье Председатель Госдумы опроверг слова главы Минздрава о зарплатах врачей Володин предложил исключить из формулы, используемой при расчете этого показателя, зарплаты главврачей и бухгалтеров так, чтобы итоговая цифра отражала реальное состояние дел с доходом медицинских сотрудников.

Общество Роскачество назвало лучшие игристые вина Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).

Армия и оружие Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе После устроенной курсантом из Саудовской Аравии стрельбы на военной базе Пентагон провёл проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.

Здоровье Путин заявил, что сюжеты с просьбой о помощи детям нельзя запретить Президент России Владимир Путин считает, что телевизионные сюжеты и передачи о необходимой помощи детям нельзя запретить, потому что спасение одного - двух детей тоже важно, хотя в глобальном плане это мало что меняет.

Происшествия SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в пятницу не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.

Экономика В госбюджете Украины закончились деньги Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.