Происшествия
Вечерняя МоскваУголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на Большой Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на Большой Лубянке в Москве.Ведомостивчера в 11:47
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