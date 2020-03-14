Происшествия

REGNUMREGNUMУголовное дело возбуждено из-за разлива мазута в Находке

Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 10:16 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту разлива мазута при разгерметизации ёмкости на топливном складе в городе Находке в Приморском крае.
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«По данным следствия, 14 марта 2020 года в результате разгерметизации ёмкости с топочным мазутом объёмом 2,5 тыс. куб. м, эксплуатирующейся КГУП «Примтеплоэнерго», произошло загрязнение мазутом водного объекта и береговой полосы озера Солёное», — заявили
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