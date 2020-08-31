Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
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Полиция возбудила уголовное дело после избиения в Москве активиста Егора Жукова. Об этом сообщают РИА "Новости". Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков со ссылкой на очевидцев сообщил, что на активиста напали у его дома два человека.В источнике
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