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Газета.Ru
Газета.Ru

Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова

Полиция возбудила уголовное дело после избиения в Москве активиста Егора Жукова. Об этом сообщают РИА "Новости". Ранее пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков со ссылкой на очевидцев сообщил, что на активиста напали у его дома два человека.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело после избиения блогера Егора Жукова

РИА Новости02:46
Москва 24

Полиция возбудила уголовное дело после избиения Егора Жукова

Москва 2402:33
Интерфакс

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Интерфакс02:24
ТАСС

Врачи не выявили серьезных травм у избитого блогера Жукова

ТАСС03:15
Коммерсантъ

Полиция возбудила дело о нападении на Егора Жукова

Коммерсантъ02:49
РБК

Полиция завела уголовное дело после избиения активиста Егора Жукова

РБК03:06
Эхо Москвы

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях после нападения на Егора Жукова

Эхо Москвы03:06

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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СК два месяца не мог предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Следствие до сих пор не может предъявить экс-губернатору Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению.
Интерфакс03:34
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию нового макропрогноза, которую сейчас обсуждают профильные ведомства.
РИА Новости02:34
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Объявлена развлекательная программа Гран-при России Формулы-1

В развлекательной программе Гран-при России Формулы-1, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября, гостей ждут три концерта, Фестиваль драйва и моторов, развлечения в F1 Fanzone и множество других активностей, сообщает пресс-служба «Росгонок».
Чемпионат03:25