Экономика

Московский комсомолец КузбассМосковский комсомолец КузбассУгольщики Кузбасса получили максимальную скидку на перевозку угля

ОАО РЖД максимально снизило тарифы на экспортные перевозки углей энергетических марок до конца 2020 года в рамках договоренности с угольными компаниями и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым «о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры».
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Угольщики Кузбасса получили максимальную скидку на перевозку угля

Московский комсомолец Кузбассвчера в 21:41

ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий

Коммерсантъвчера в 16:00
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Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курской области и города Курска Михаил Булатов скончался на 96-м году жизни.
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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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