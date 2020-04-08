Коронавирус

REGNUMREGNUMУгроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам

Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Об этом 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин.
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Бизнес, медики и печенеги: разбираем третью речь Путина

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Путин: дополнительные аппараты ИВЛ и реанимобили поступят в регионы в апреле

Телеканал 360°08:46

Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам

REGNUM09:10

Путин рассказал о мерах поддержки здравоохранения из-за пандемии коронавируса

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Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений

РЕН ТВ09:00

Путин: 13 миллиардов выделено на закупку медицинской техники, реанимобилей, которые начнут поступать в апреле

Online47.ru08:48

В регионах развернут дополнительные койки и закупят аппараты ИВЛ

Тюменская область сегодня09:28
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Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 07:25
Политика

Путин призвал помогать сохраняющим занятость компаниям

Президент напомнил, что в тех случаях, когда люди потеряли работу, им будет оказываться дополнительная поддержка.
Солидарность 09:00
Кино

Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн

Директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что киносмотр не будет проходить в онлайн-формате, если пандемия коронавируса продлится до мая.
Газета.Ru 05:29
Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС выявили коронавирус

У 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, которые приехали на строительство Белорусской АЭС, выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 07:50
Шоу-бизнес

Фото Жанны Фриске на следующий день после родов появилось в Сети

Архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появился в Сети. Он опубликован на фанатской странице сына певицы Платона.
News.ru вчера в 22:55
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Здоровье

В Армянске закрыли больницу из-за угрозы распространения коронавируса

Один из пациентов мог заразиться коронавирусом дома, на карантине все учреждение вместе с персоналом В Крыму в городе Армянск закрыли на карантин больницу.
SM News 03:41
Экономика

Налог на проценты с депозитов может затронуть больше 1% граждан России

Москва, 8 апреля 2020, 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.
REGNUM 00:35
Политика

Путин обсудил сокращение нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин попросил специалистов возможность сокращения количества нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Pro Город Самара вчера в 10:30
Здоровье

Врачи в США подтвердили влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Вакцина Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ) изобретена около века назад и дает иммунитет к бактериальной инфекции, вызванной туберкулезом.
Известия 07:58
Политика

На исполнение поручений президента хватит денег, заявили в Совфеде

В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
РИА Новости 09:55
Авто

Российский авторынок в марте вырос на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 07:30
Здоровье

Создан типичный портрет жертвы коронавируса

Китайские учёные создали типичный портрет жертвы коронавируса на основе анализа смертей в Ухане, пишет Life.
ForPost 04:55
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Общество

Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
ИА Новороссия 08:47
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания вчера в 14:33
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Политика

Песков раскритиковал бывших послов США

Крым - часть России, напомнили бывшим послам США на Украине в Кремле.
Российская газета 06:39
Политика

В Италии создали петицию против российских медиков

На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Национальная служба новостей 10:02
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка

За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
REGNUM 04:54
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