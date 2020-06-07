Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19 после того как в воскресенье уровень угрозы снизили в северо-восточной провинции Цзилинь.

с чего всё началось

Весь Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу SARS-CoV-2. В воскресенье, 7 июня, власти города Цзилинь на северо-востоке страны понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого.

Китай стал зоной с низкой эпидемиологической угрозой по коронавирусу

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