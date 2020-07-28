Происшествия

Газета.RuГазета.RuУгроза взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска не подтвердилась

Анонимное сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска оказалось недостоверным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря авиапредприятия Марину Суетинову.
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Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

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