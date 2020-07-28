Происшествия
Газета.RuУгроза взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска не подтвердилась
Анонимное сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска оказалось недостоверным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря авиапредприятия Марину Суетинову.
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Здоровье
За минувшие сутки в Хакасии выявили 19 случаев заражения коронавирусом
Выздоровели за минувшие сутки 8 человек. Всего в регионе зафиксировано 2749 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших - 2282.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 00:54
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Экономика
Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные деньги
Министерство финансов РФ предложило внести поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы, предлагающие перечислять в Пенсионный фонд денежные средства, законность получения которых не может быть доказана.
Народные новости 21:21
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Религия
Храм Евфросинии Московской поздравил прихожан с Днём крещения Руси
Поздравив котловчан с праздником, духовенство призвало их не забывать о людском долге верующих людей – быть милосердными и трудолюбивыми.
Наш район Котловка 10:47
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
В сети появились первые фотографии дисплея нового смартфона iPhone 12.
ToDay News Ufa 04:25
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости 20:10
Экономика
Россиянам назвали сроки девальвации рубля
Давление на нацвалюту по-прежнему оказывают и санкции. Все это может привести к девальвации к концу года.
Primpress.ru 16:00
Армия и оружие
«Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса
По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно.
Новая газета 12:18
Экономика
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
Общество
Во Вьетнаме изолирован третий по величине город страны из-за COVID-19
XinHua В связи со вспышкой коронавируса власти Вьетнама приняли решение о полной изоляции Дананга - третьего по велчине города страны.
РЕН ТВ 22:42
Общество
В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Спорт
Game Informer: На PlayStation 5 выйдет не только Spider-Man: Miles Morales, но и ремастер «Человека-паука» с PS4
Игра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от студии Insomniac Games является стартовым эксклюзивом консоли PlayStation 5. При этом разработчики ранее подчеркнули, что новинка представляет из себя отдельный самостоятельный проект.
Srnsk 17:23
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости 20:07
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Общество
На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
Интерфакс 18:33
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 14:29
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность
Комсомольская правда 22:58
Культура
Сериал Богомолова по истории «ангарского маньяка» выйдет 20 августа
Культуромания 12:11
Политика
Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год.
Дни.ру 15:24
Шоу-бизнес
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа
Сын Валерии сыграет свадьбу в конце августа Певица рассказала, когда Арсений Шульгин и его невеста Лиана Волкова планируют пожениться.
Экспресс газета 13:45
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59