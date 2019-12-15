Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаУгрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Пассажир должен был вылететь рейсом по маршруту Москва - Краснодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

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