Происшествия
Российская газетаУгрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Пассажир должен был вылететь рейсом по маршруту Москва - Краснодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Футбол
«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Гаджеты
Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января.
Музыка
ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2
Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Политика
Кремль назвал условие транзита газа через Украину
Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Политика
Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Авто
Volkswagen Tharu назвали лучшим кроссовером в Китае
Согласно опросу, проведенному порталом Autohome, китайские автолюбители считают Volkswagen Tharu самой лучшей моделью в сегменте компактных кроссоверов.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Шоу-бизнес
София Ротару отказывается от концертов в России
Как сообщает информационное издание Evo-rus.com, София Ротару очень болезненно реагирует на всю критику и открытую травлю её в рунете после того, как стало известно, что народная артистка выступит на "Песне года" в Москве и фестивале «Легенды Ретро FM 2019».
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Происшествия