с чего всё началось

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.

Авто Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.

Общество В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж. 181

Здоровье Витамин D снижает риск развития болезней сердца По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается. 90

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Авто Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.

Общество Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян В середине мая эксперты Социологического антикризисного центра пришли к выводу, что россияне стали меньше опасаться, что они или их родственники заразятся коронавирусом.

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Общество США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией. 5