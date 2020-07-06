Армия и оружие
Новый ДеньУгрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном
«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
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с чего всё началось
Такое мнение 6 июля в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV высказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.Евразия Daily00:26
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Киев признал, что командующий ВМСУ Неижпапа преувеличил угрозу от российской армии
Московский Комсомолецвчера в 16:54
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Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Как стало известно изданию speedme.ru, переоборудование завода «Эмден» для производства электромобилей уже началось, и с 2022 года с конвейера начнут сходить первые электромобили.
SpeedMe вчера в 23:38
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Игры
Польский геймдизайнер-одиночка работает над стратегией Manor Lords
Польский геймдизайнер-одиночка, называющий себя Slavic Magic, анонсировал проект, над которым он работает три года.
Игромания.ру вчера в 11:14
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Политика
США потратят $350 тыс. на продвижение американской культуры в России
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Технологии
Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем
Полностью бесплатное производство Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем.
CNews вчера в 08:32
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Елена Малышева станет бабушкой в третий раз
Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что этим летом у ее старшего сына родится дочка.
ТВ Центр вчера в 07:03
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Технологии
Microsoft уберет из Windows 10 привычную функцию
При входе в раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет переадресация в приложение «Настройки».
Evo-rus.com 01:11
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv вчера в 07:25
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Басков снял себя без зубов с бутылкой водки
WomanHit.ru вчера в 11:09
Общество
Опрос показал смену связанных с коронавирусом страхов россиян
В середине мая эксперты Социологического антикризисного центра пришли к выводу, что россияне стали меньше опасаться, что они или их родственники заразятся коронавирусом.
РБК 01:20
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Общество
В пяти районах Саратовской области ввели режим ЧС
В пяти районах Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, введен режим ЧС.
КП - Саратов 01:28
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai планирует реализовать в РФ систему продажи машин напрямую с завода с использованием специальной онлайн-платформы.
Новые автомобили вчера в 22:49
Армия и оружие
Пушков прокомментировал слова главкома ВМС Украины о войне с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главкома ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о предполагаемой конфронтации с Россией.
Аргументы и Факты 00:07
Общество
США выдворят из страны обучающихся онлайн иностранных студентов
Служба иммиграционного контроля США (ICE) предупредила, что иностранные студенты должны будут выехать из Соединённых Штатов, если осенью их занятия будут проходить в онлайн-режиме в связи с пандемией.
News.ru вчера в 23:25
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 вчера в 03:15
Армия и оружие
ВМФ РФ получит новый фрегат «Адмирал Касатонов» в июле 2020 года
Завод «Северная верфь» планирует передать ВМФ РФ первый фрегат «Адмирал Касатонов» в начале июля 2020 года.
Слово и Дело вчера в 02:57
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05