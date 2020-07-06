Армия и оружие

Новый ДеньНовый ДеньУгрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном

«В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не отмечено», – заключил Наев.
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с чего всё началось
Такое мнение 6 июля в эфире программы «Свобода Слова» на телеканале ICTV
 высказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Евразия Daily00:26

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Вашингтон, 7 июля 2020, 08:45 — REGNUM Жителей России ознакомят с историей, культурой и политикой США в рамках проектов, на которые американский Госдепартамент намерен выделить до $350 тыс.
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Полностью бесплатное производство Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем.
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По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
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