Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс». Иск подал гражданин Геннадий Рудяк. Ответчиком по нему выступает президент Владимир Путин.

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

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