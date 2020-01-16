Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс рубля вырос после подписания указа о назначении Мишустина премьером

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ТАССвчера в 08:53

Рубль крепнет перед рассмотрением кандидатуры нового премьера

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Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

РИА Новостивчера в 09:02

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Известиявчера в 09:07

Повышенный уровень волатильности в диапазоне 61-62 рубля за доллар пока может сохраниться - РФПИ

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Курс рубля укрепился после назначения Мишустина

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АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4

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Рейтинг Путина вырос после оглашения послания ФС — ВЦИОМ

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News.ru 15 января в 21:31
Политика

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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов прокомментировал RT решение Минобороны рассекретить документы об освобождении Варшавы советскими войсками.
РИА Новости 02:04
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Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
BFM.ru 01:35
Политика

«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Телеканал 360° 03:51
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Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой

В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
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Разработчик антивирусов Bitdefender назвал вредные для смартфона приложения.
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Smolnarod.ru 15 января в 05:20
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Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
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На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
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Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
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Украина требует от Ирана документального признания вины за крушение украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.
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