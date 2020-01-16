Экономика
РИА НовостиРубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина
Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Авто
АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Политика
Рейтинг Путина вырос после оглашения послания ФС — ВЦИОМ
Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина гражданами России буквально на один день вырос на 3%. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров.
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова танцевала в купальнике перед камерой на острове Бали
Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Историк оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов прокомментировал RT решение Минобороны рассекретить документы об освобождении Варшавы советскими войсками.
Политика
Премьер Украины подал в отставку
Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Происшествия
Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой
В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Гаджеты
В Google Play найдены приложения, которые разряжают смартфон
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал вредные для смартфона приложения.
Общество
В аэропорту Шереметьево заработали курилки
В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым во второй раз стал победителем ралли "Дакар" в зачете грузовиков.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Общество
Путин предложил ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Глава государства Владимир Путин для улучшения демографической ситуации предложил внести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Экономика
Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП
Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
Происшествия
В отношении министра Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело
В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Технологии
Игры для Xbox One на Android стали доступны во всем мире
Минимальная скорость интернет-соединения оценивается в 5 Мб / с. Сотрудники Microsoft отмечают, что в случае входа в Xbox Console Streaming пользователи не смогут получить доступ к играм, созданным для Xbox 360 и оригинальной версии Xbox.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Экономика
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Политика
Киев требует от Ирана документального признания вины за сбитый Boeing
Украина требует от Ирана документального признания вины за крушение украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.
Космос
ESA опубликовало уникальное изображение северного полюса Марса
Ученые отмечают: летом северный полюс Марса покрыт толстым слоем водяного льда, а температура иногда опускается до -125 градусов.