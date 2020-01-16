Рубль позитивно отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о назначении премьером Михаила Мишустина и частично компенсировал потери четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина

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