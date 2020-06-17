Политика
ИнтерфаксУказ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем.
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Верховный суд зарегистрировал еще один иск к Путину из-за поправок в Конституцию
Русская Планета14:50
Рисковать здоровьем ради бессмысленного действа считаю недопустимым – депутат Мосгордумы о голосовании по поправкам в конституцию
Информационное агентство FederalCity12:07
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Армия и оружие
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
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Глава UFC назвал четверку величайших бойцов
Президент UFC Дэйна Уайт назвал четверку величайших бойцов смешанного стиля (MMA).
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Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
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Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
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Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 04:44
Здоровье
Врачи Ленобласти разработали способ лечения коронавируса без ИВЛ
В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
Санкт-Петербургские ведомости 11:15
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Газета.Ru 07:35
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
Космос
Зонд Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
В сообщении отмечается, что зонд Parker Solar Probe подходил к Солнцу и на более близкое расстояние, однако он не имел аппаратуры, которая позволяла бы ему снимать с такого расстояния непосредственно Солнце.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:57
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
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«Витязь» объявил об обмене форварда Наиля Якупова в «Амур»
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В Twitter появится функция записи голосовых сообщений
Сервис микроблогов Twitter анонсировал в среду появление функции записи голосовых сообщений.
ТАСС 14:34
Авто
Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37