Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем.

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

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