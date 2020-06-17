Политика

ИнтерфаксИнтерфаксУказ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Иск, административным ответчиком по которому является президент РФ Владимир Путин, подан Рудяком Геннадием Ивановичем.
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В Верховный суд подали два иска с требованием отменить указ Путина о голосовании по поправкам

Дождь16:01

Верховный суд зарегистрировал еще один иск к Путину из-за поправок в Конституцию

Русская Планета14:50

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

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В Верховный суд подан второй иск об оспаривании голосования по поправкам в Конституцию

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В Верховный суд подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы13:00

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Информационное агентство FederalCity12:07
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Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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