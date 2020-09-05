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Газета.Ru
Газета.Ru

Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу

В силу вступило указание Центробанка России о том, что тарифный коридор ОСАГО должен быть расширен. Новые правила позволяют страховщикам подбирать для российских автомобилистов более персонализированные тарифы.В источнике
С чего всё началось
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (.pdf
).
Коммерсантъ04:27
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RT на русском

В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

RT на русском03:47
Газета.Ru

Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу

Газета.Ru08:48
Lenta.ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Lenta.ru04:43
URA.Ru

Страховщики будут наживаться на водителях при новых полисах ОСАГО

URA.Ru09:02
РИА Новости

Вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

РИА Новости02:01
Телеканал 360°

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России

Телеканал 360°02:34
Car.ru

ЦБ уточнит порядок оформления ОСАГО в новом проекте

Car.ru2 сентября в 06:47

Bloomberg: Германия не хочет отказываться от «Северного потока - 2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода "Северный поток – 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.
Газета.Ru11:12
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
Коммерсантъ19:51
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Придирчивые подписчики не столько внимания обратили на актрису и поздравление Даны, сколько на ноги Борисовой, и на то, что её наряд её же портит, потому что делает акцент на ноги, которые полностью выдали её возраст.
Территория новостей02:38
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