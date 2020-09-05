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Газета.Ru
Газета.Ru

Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу

В силу вступило указание Центробанка России о том, что тарифный коридор ОСАГО должен быть расширен. Новые правила позволяют страховщикам подбирать для российских автомобилистов более персонализированные тарифы.В источнике
С чего всё началось
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (.pdf
).
Коммерсантъ04:27
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URA.Ru

Страховщики будут наживаться на водителях при новых полисах ОСАГО

URA.Ru09:02
Городской32 (Брянск)

Для брянских лихачей подорожает полис ОСАГО

Городской32 (Брянск)2 сентября в 14:01
Lenta.ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Lenta.ru04:43
RT на русском

В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

RT на русском03:47
РИА Новости

Вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО

РИА Новости02:01
Телеканал 360°

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России

Телеканал 360°02:34
Газета.Ru

Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу

Газета.Ru08:48

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Российские ученые изобрели «таблетку от страха»

Как заявил профессор кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ Александр Красичков, фактически "Кардиоскрин" — это таблетка от страха: люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, обоснованно переживают за свое здоровье и боятся безболевой патологии, которую они могут не заметить.
Вести.Ru08:28
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовойвчера в 04:49
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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